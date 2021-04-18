孙松清：缅甸的莫比乌斯带 订户 来自 / 联合早报 文 / 孙松清 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM 8888民主运动发生后隔月，巴基昂梭在医药大学期刊封面上发表了题为“法西斯主义之没落”（ The Fall of Fascism）的插图。（互联网） 字体大小: 小 中 大 打开法国蓬皮杜中心的展览网站首页，映入眼帘的是一只大手掌，乍看下先是误认源自《饥饿游戏》、当下风行于泰缅民主运动中的“三指礼”。找了这件作品的原图来看，原来画的是佛教里的护法印；然而掌心布满着多条线条混杂成一团乱麻，左右两侧又特别标示了好几个不同形式，但都寓意着阴静阳动的太极两仪图的符号……在这件仿科学家手稿的作品上，艺术家还留下了许多缅文注解——唯独在居中显眼处写了一句英文：“我强壮与安好，因为我绘上了太阳能”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 缅甸 艺术 巴基昂梭 莫比乌斯带 众声道 评论 林心惠：内阁重组能期待什么？ 都市一角