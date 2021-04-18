孙松清：缅甸的莫比乌斯带

打开法国蓬皮杜中心的展览网站首页，映入眼帘的是一只大手掌，乍看下先是误认源自《饥饿游戏》、当下风行于泰缅民主运动中的“三指礼”。找了这件作品的原图来看，原来画的是佛教里的护法印；然而掌心布满着多条线条混杂成一团乱麻，左右两侧又特别标示了好几个不同形式，但都寓意着阴静阳动的太极两仪图的符号……在这件仿科学家手稿的作品上，艺术家还留下了许多缅文注解——唯独在居中显眼处写了一句英文：“我强壮与安好，因为我绘上了太阳能”。

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