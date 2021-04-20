阿玛丽娜·阿都·纳西尔,V·阿里安蒂：模仿圣战极端主义的基督教极右翼 订户 来自 / 联合早报 文 / 阿玛丽娜·阿都·纳西尔 V·阿里安蒂 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 2021年1月，新加坡内部安全局援引《内部安全法令》，逮捕了最年轻的被拘留者。根据内安局，这名信仰基督新教的16岁中四印族学生，为使用开山刀向本地两座回教堂的信徒发动恐怖袭击，做了详尽的策划和准备工作。尽管存在意识形态上的差异，但这种手段其实并不新鲜，它也为印度尼西亚的伊斯兰武装分子所使用。因此，其他东南亚国家针对伊斯兰武装分子所采取的缓解措施，也同样适用于极右翼武装分子。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 印尼 伊斯兰国 伊国组织 马来西亚 印度尼西亚 恐袭 恐怖袭击 恐怖主义 恐怖分子 极端主义 伊斯兰武装分子 自我激进化 内部安全法令 极右翼 热点话题 张锐：耳朵经济的商业“风口”有多大？ 韩东屏：中美恶斗加剧美国社会种族仇恨