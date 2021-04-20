阿玛丽娜·阿都·纳西尔,V·阿里安蒂：模仿圣战极端主义的基督教极右翼

2021年1月，新加坡内部安全局援引《内部安全法令》，逮捕了最年轻的被拘留者。根据内安局，这名信仰基督新教的16岁中四印族学生，为使用开山刀向本地两座回教堂的信徒发动恐怖袭击，做了详尽的策划和准备工作。

尽管存在意识形态上的差异，但这种手段其实并不新鲜，它也为印度尼西亚的伊斯兰武装分子所使用。因此，其他东南亚国家针对伊斯兰武装分子所采取的缓解措施，也同样适用于极右翼武装分子。