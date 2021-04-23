张达人：社会契约：一个美丽的谎言？

据说人原来是自由的，这自由当然包括选择生命、财产安全的自由，但也包括各种其他的自由如言论、结社、信仰等。但是，现代人必须放弃一些自由，以换取国家对其他自由的保证。

国家一般会要求人民放弃对一部分收入的自由使用权，作为所得税交给国家。有些国家要求18岁的男性公民放弃两三年做其他事的自由，履行当兵的义务。反过来，国家对内保证人民有安居乐业的自由，对外保卫国家让人民享有不被占领的自由等。