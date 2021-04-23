张达人：社会契约：一个美丽的谎言？

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来自 / 联合早报

文 /
张达人

发布 / 2021年4月23日 5:00 AM

根据新加坡统计局2020年的资料，新加坡收入最高10%人口，其收入是最低10%人口的9.26倍。通过国家财政政策转移支付，有针对性的援助弱势群体，尤其是住一房式、二房式和三房式的居民，让这比例降低到5.2倍。（海峡时报）
根据新加坡统计局2020年的资料，新加坡收入最高10%人口，其收入是最低10%人口的9.26倍。通过国家财政政策转移支付，有针对性的援助弱势群体，尤其是住一房式、二房式和三房式的居民，让这比例降低到5.2倍。（海峡时报）

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据说人原来是自由的，这自由当然包括选择生命、财产安全的自由，但也包括各种其他的自由如言论、结社、信仰等。但是，现代人必须放弃一些自由，以换取国家对其他自由的保证。

国家一般会要求人民放弃对一部分收入的自由使用权，作为所得税交给国家。有些国家要求18岁的男性公民放弃两三年做其他事的自由，履行当兵的义务。反过来，国家对内保证人民有安居乐业的自由，对外保卫国家让人民享有不被占领的自由等。

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