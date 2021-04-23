张达人：社会契约：一个美丽的谎言？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 张达人 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 根据新加坡统计局2020年的资料，新加坡收入最高10%人口，其收入是最低10%人口的9.26倍。通过国家财政政策转移支付，有针对性的援助弱势群体，尤其是住一房式、二房式和三房式的居民，让这比例降低到5.2倍。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 据说人原来是自由的，这自由当然包括选择生命、财产安全的自由，但也包括各种其他的自由如言论、结社、信仰等。但是，现代人必须放弃一些自由，以换取国家对其他自由的保证。国家一般会要求人民放弃对一部分收入的自由使用权，作为所得税交给国家。有些国家要求18岁的男性公民放弃两三年做其他事的自由，履行当兵的义务。反过来，国家对内保证人民有安居乐业的自由，对外保卫国家让人民享有不被占领的自由等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 社区契约 政治精英 放弃自由 审时度势 陈鸿斌：中美经济差距继续缩小是大势所趋 林赛·科茨,约翰·弗洛雷塔：如何遏制“贫困疫情”