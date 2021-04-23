林赛·科茨,约翰·弗洛雷塔：如何遏制“贫困疫情”

极端贫困现象20年来首次在全球范围内有所恶化。尽管一些贫困国家如今也接收了冠病疫苗，但这一疫情将在2021年底前，使近1亿5000万人陷入极端贫困状态，致让以往数十年的扶贫成果付之东流。

但是，世界仍手握遏制这一状况的巨大机遇，而这不仅仅是通过更慷慨的援助和疫苗分发来应对。低收入国家也须得到助力，以调整和扩大更有力的社会保障和生计维持计划。这些举措可以增强人们抵御未来经济危机的能力，而那些有志于此的非营利机构和研究人员，则可以携手合作帮助指明方向。