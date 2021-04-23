林赛·科茨,约翰·弗洛雷塔：如何遏制“贫困疫情” 订户 来自 / 联合早报 文 / 林赛·科茨 约翰·弗洛雷塔 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 极端贫困现象20年来首次在全球范围内有所恶化。尽管一些贫困国家如今也接收了冠病疫苗，但这一疫情将在2021年底前，使近1亿5000万人陷入极端贫困状态，致让以往数十年的扶贫成果付之东流。但是，世界仍手握遏制这一状况的巨大机遇，而这不仅仅是通过更慷慨的援助和疫苗分发来应对。低收入国家也须得到助力，以调整和扩大更有力的社会保障和生计维持计划。这些举措可以增强人们抵御未来经济危机的能力，而那些有志于此的非营利机构和研究人员，则可以携手合作帮助指明方向。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 极端贫困现象 改变贫困现象 毕业操作法 何伟山：疫情下青年节艺术展演越奏越勇 陈鸿斌：中美经济差距继续缩小是大势所趋