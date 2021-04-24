陈怀亮：什么主义都来过，不请也自来 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈怀亮 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM “美国的文化战争，指的是在种族权益、政教关系、外来移民、两性关系、同性恋等课题上，两大政党之间，各个社群之间，互相对立，水火不容。在这片民主圣土，人们不再懂得妥协。”（彭博社） 字体大小: 小 中 大 多年以前，中文书刊报章常见“西方歪风”这个词。那时道德黑白分明，我们直说人们行为不检、思想不正、头发太长、裙子太短等，并归咎于“西方不良风气的影响”。1970年代，我在中学写作文时，这里一句“西方歪风”，那里一句“不良风气”，往往是取分之道。上了大学写论文时，我故技重施，不料换来洋老师严批，被指“用词不当，有失客观”。起初以为是翻译的问题，中文的道德词汇找不到贴切的英文归属。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 凤凰长城 西方歪风 毛语录 四面墙外 朱颖：美国承认美国民主有缺点 肯尼思·罗戈夫：美元的脆弱霸权