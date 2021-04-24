陈怀亮：什么主义都来过，不请也自来

多年以前，中文书刊报章常见“西方歪风”这个词。那时道德黑白分明，我们直说人们行为不检、思想不正、头发太长、裙子太短等，并归咎于“西方不良风气的影响”。

1970年代，我在中学写作文时，这里一句“西方歪风”，那里一句“不良风气”，往往是取分之道。上了大学写论文时，我故技重施，不料换来洋老师严批，被指“用词不当，有失客观”。起初以为是翻译的问题，中文的道德词汇找不到贴切的英文归属。