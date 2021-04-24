宋忠平：美日声明未改变台海“模糊战略”

美日领导人华盛顿双边会谈后发布联合声明，提到台湾海峡和平稳定的重要性。拜登表示，与菅义伟一道重申对美日同盟及安全的坚定支持，并将致力共同合作，应对来自中国的挑战，以及东中国海、南中国海与朝鲜问题，确保印太地区自由开放。

声明大谈美日同盟关系的重要性，并将之称为“新时代的全球伙伴关系”，并强调共同抵御“基于规则的自由开放国际秩序面临的挑战”，突出强调印太局势，指责中国在这一地区开展了“经济和其他形式的胁迫”。