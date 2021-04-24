宋忠平：美日声明未改变台海“模糊战略” 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋忠平 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 拜登表示，与菅义伟一道重申对美日同盟及安全的坚定支持，并将致力共同合作，应对来自中国的挑战。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美日领导人华盛顿双边会谈后发布联合声明，提到台湾海峡和平稳定的重要性。拜登表示，与菅义伟一道重申对美日同盟及安全的坚定支持，并将致力共同合作，应对来自中国的挑战，以及东中国海、南中国海与朝鲜问题，确保印太地区自由开放。声明大谈美日同盟关系的重要性，并将之称为“新时代的全球伙伴关系”，并强调共同抵御“基于规则的自由开放国际秩序面临的挑战”，突出强调印太局势，指责中国在这一地区开展了“经济和其他形式的胁迫”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美日安保条约 台海模糊政策 朱颖：美国承认美国民主有缺点 肯尼思·罗戈夫：美元的脆弱霸权