余虹：“一带一路”与中伊签署《全面合作计划》

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来自 / 联合早报

文 /
余虹

发布 / 2021年4月27日 5:00 AM

中国国务委员兼外交部长王毅与伊朗外交部长扎里夫代表两国政府，正式签署面向未来25年的《中华人民共和国与伊朗伊斯兰共和国全面合作协议》（中伊全面合作计划）。（法新社）
中国国务委员兼外交部长王毅与伊朗外交部长扎里夫代表两国政府，正式签署面向未来25年的《中华人民共和国与伊朗伊斯兰共和国全面合作协议》（中伊全面合作计划）。（法新社）

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今年3月中国国务委员兼外交部长王毅访问中东六国，尤其是访问伊朗的行程备受国际社会关注。王毅访伊期间，与伊朗外交部长扎里夫代表两国政府，正式签署面向未来25年的《中华人民共和国与伊朗伊斯兰共和国全面合作协议》（中伊全面合作计划）。该协议签署至今，两国都未公布详细文本内容，更增添其神秘色彩，也让国际社会揣测和猜疑的声音不断放大。

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