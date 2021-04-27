余虹：“一带一路”与中伊签署《全面合作计划》 订户 来自 / 联合早报 文 / 余虹 发布 / 2021年4月27日 5:00 AM 中国国务委员兼外交部长王毅与伊朗外交部长扎里夫代表两国政府，正式签署面向未来25年的《中华人民共和国与伊朗伊斯兰共和国全面合作协议》（中伊全面合作计划）。（法新社） 字体大小: 小 中 大 今年3月中国国务委员兼外交部长王毅访问中东六国，尤其是访问伊朗的行程备受国际社会关注。王毅访伊期间，与伊朗外交部长扎里夫代表两国政府，正式签署面向未来25年的《中华人民共和国与伊朗伊斯兰共和国全面合作协议》（中伊全面合作计划）。该协议签署至今，两国都未公布详细文本内容，更增添其神秘色彩，也让国际社会揣测和猜疑的声音不断放大。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中伊全面合作计划 中伊关系 石油消费国 马特·洛克：走出社交媒体的大荒原 邓清波：中国互联网的反垄断和反派系