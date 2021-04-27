邓清波：中国互联网的反垄断和反派系 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓清波 发布 / 2021年4月27日 5:00 AM 中国市场监管总局对阿里巴巴在国内网络零售平台服务市场实施“二选一”的垄断行为，处以182.28亿元人民币（约37.24亿新元）罚款。这也是中国反垄断部门有史以来开出的最大额度罚款。（路透社） 字体大小: 小 中 大 最近，中国互联网界最瞩目的有三件大事：第一件，是美国再次加大围堵力度，将七个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”。第二件，是中国市场监管总局对阿里巴巴在国内网络零售平台服务市场实施“二选一”的垄断行为，处以182.28亿元人民币（约37.24亿新元）罚款。这也是中国反垄断部门有史以来开出的最大额度罚款。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国反垄断法 阿里巴巴反垄断调查 马云 马特·洛克：走出社交媒体的大荒原 余虹：“一带一路”与中伊签署《全面合作计划》