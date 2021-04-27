邓清波：中国互联网的反垄断和反派系

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来自 / 联合早报

文 /
邓清波

发布 / 2021年4月27日 5:00 AM

中国市场监管总局对阿里巴巴在国内网络零售平台服务市场实施“二选一”的垄断行为，处以182.28亿元人民币（约37.24亿新元）罚款。这也是中国反垄断部门有史以来开出的最大额度罚款。（路透社）
中国市场监管总局对阿里巴巴在国内网络零售平台服务市场实施“二选一”的垄断行为，处以182.28亿元人民币（约37.24亿新元）罚款。这也是中国反垄断部门有史以来开出的最大额度罚款。（路透社）

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最近，中国互联网界最瞩目的有三件大事：第一件，是美国再次加大围堵力度，将七个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”。

第二件，是中国市场监管总局对阿里巴巴在国内网络零售平台服务市场实施“二选一”的垄断行为，处以182.28亿元人民币（约37.24亿新元）罚款。这也是中国反垄断部门有史以来开出的最大额度罚款。

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