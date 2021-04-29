邵俊：中国“QFLP”新政对新加坡意味着什么

2020年以来，国际形势风云变幻，冠病疫情冲击引发国际金融市场动荡，各国都面临巨大的压力。在此特殊背景下，中国按既定节奏履行承诺，持续扩大金融开放，取得显著成效。

这些措施包括：一、全面取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者投资额度限制；二、放宽境外机构投资者本外币汇出比例限制；三、给予外资机构非金融债务融资工具A类主承销商资格；四、取消银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制；五、取消企业征信评级、信用评级、支付清算等领域的准入限制，给予外资国民待遇。