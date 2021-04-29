什洛莫·本—阿米：中国会成为下一个中东霸权吗？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 什洛莫·本—阿米 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国总统拜登宣布将在9月11日前从阿富汗撤军，结束美国有史以来为时最长的战争。此举表明，美国将从中东全面撤退，这一变化已经持续很长时间了。有谁会取代美国在该地区的位置呢？中国似乎希望如此。就在拜登宣布决定的几个星期前，中国外交部长王毅，在德黑兰与伊朗签署了为期25年的全面战略伙伴关系（comprehensive strategic partnership，简称CSP）协议，其中包括经济、政治和安全合作。此举引起了美国的关注，这是理所当然的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 从阿富汗撤军 中国与伊朗签署协议 中东霸权 中伊全面战略伙伴关系 邵俊：中国“QFLP”新政对新加坡意味着什么 郑浩：美军撤军与阿富汗安全真空