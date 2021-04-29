什洛莫·本—阿米：中国会成为下一个中东霸权吗？

美国总统拜登宣布将在9月11日前从阿富汗撤军，结束美国有史以来为时最长的战争。此举表明，美国将从中东全面撤退，这一变化已经持续很长时间了。有谁会取代美国在该地区的位置呢？

中国似乎希望如此。就在拜登宣布决定的几个星期前，中国外交部长王毅，在德黑兰与伊朗签署了为期25年的全面战略伙伴关系（comprehensive strategic partnership，简称CSP）协议，其中包括经济、政治和安全合作。此举引起了美国的关注，这是理所当然的。