胡逸山：马国受疫情起伏与政坛乱象双重打击

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来自 / 联合早报

文 /
胡逸山

发布 / 2021年5月6日 5:00 AM

马来西亚吉隆坡（图/Pexels）
马来西亚吉隆坡（图/Pexels）

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马来西亚的冠状病毒疫情持续反复。当疫情高涨时，当局即在全国或局部地区实施不同程度的行动管制令；疫情略有好转，行管令就解除。但疫情一转坏，又需要另一轮的行管令，如此周而复始，难以突破。

马国在国际上要与各国“抢”僧多粥少的冠病疫苗，有一定的难度，所以要为大部分国民注射疫苗来达到群体免疫的效果，恐怕遥遥无期。因为马国政府“钱不够用”，连首相慕尤丁也公开承认；而日前政府必须动用作为战略储备的国家信托基金来购买疫苗，更惹人非议。

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