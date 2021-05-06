胡逸山：马国受疫情起伏与政坛乱象双重打击 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡逸山 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 马来西亚吉隆坡（图/Pexels） 字体大小: 小 中 大 马来西亚的冠状病毒疫情持续反复。当疫情高涨时，当局即在全国或局部地区实施不同程度的行动管制令；疫情略有好转，行管令就解除。但疫情一转坏，又需要另一轮的行管令，如此周而复始，难以突破。马国在国际上要与各国“抢”僧多粥少的冠病疫苗，有一定的难度，所以要为大部分国民注射疫苗来达到群体免疫的效果，恐怕遥遥无期。因为马国政府“钱不够用”，连首相慕尤丁也公开承认；而日前政府必须动用作为战略储备的国家信托基金来购买疫苗，更惹人非议。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 慕尤丁政府 土著团结党 巫统代表大会 区域焦点 杨军：理性与自律——应对冠病的良药 威廉·布伊特 安妮·斯伯特：拜登的糟糕税务计算