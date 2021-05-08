杜志远：拜登政府对中东地区的政策变化

拜登对伊朗、沙特阿拉伯和以色列的处理方式，显示出拜登与其前任之间的战术分歧，转向一种新的、破坏性更小的模糊姿态。

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拜登上台后，先后表示美国将不再支持沙特阿拉伯所主导多国联军在也门的军事行动，并撤销特朗普政府把也门胡塞武装列为恐怖组织的认定。拜登政府还表示，将扭转特朗普退出2015年《伊朗核协议》的决定，以及恢复资助联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的经济发展援助方案。