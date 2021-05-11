易华仁：在数码时代欣欣向荣的本地新闻媒体

新加坡报业控股上周四宣布重组并将其媒体业务转入一家担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG），以确保媒体业务能够长期生存。通讯及新闻部已代表政府支持有关改革，并致力协助它们提升能力和适应数码未来。

本地媒体的角色与价值

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高质量、专业并受人尊重，由新加坡人为同胞报道新闻的媒体，对我国社会至关重要。本地媒体非常清楚新加坡作为一个小城市国家、开放经济体和多元种族社会的特殊国情。