易华仁：在数码时代欣欣向荣的本地新闻媒体 订户 来自 / 联合早报 文 / 易华仁 发布 / 2021年5月11日 5:00 AM 高质量、专业并受人尊重，由新加坡人为同胞报道新闻的媒体，对我国社会至关重要。图为新加坡报业控股华文媒体集团华文报平板电子报在2019年的亚洲数码媒体奖中夺得铜奖。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡报业控股上周四宣布重组并将其媒体业务转入一家担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG），以确保媒体业务能够长期生存。通讯及新闻部已代表政府支持有关改革，并致力协助它们提升能力和适应数码未来。本地媒体的角色与价值高质量、专业并受人尊重，由新加坡人为同胞报道新闻的媒体，对我国社会至关重要。本地媒体非常清楚新加坡作为一个小城市国家、开放经济体和多元种族社会的特殊国情。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 本地 报业控股 新闻 媒体 国会 李显龙总理 新传媒 李光耀 新加坡报业控股 易华仁 许文远 海峡时报 通讯及新闻部 媒体业 Company Limited by Guarantee 担保有限公司 CLG 报章与印刷馆法令 新闻从业员 易华仁 廖建裕：印尼恐怖主义新特点 马勇：阿富汗塔利班将东山再起？