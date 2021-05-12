吴俊刚：谁有丹心能报国？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 荣誉国务资政吴作栋（左）的授权传记第二辑《登高望远》中英文版的发布会，作为主宾的李显龙总理在发行仪式后与吴作栋击拳庆贺。（档案照） 字体大小: 小 中 大 “我不相信民主（制度）会自动产生优秀的领导人，也不以为不时举行的选举能选出一批最佳治国人才。民主制度要发挥作用（犹如我们的民主），我们就必须尽可能为人们推出最好的人选，让他们选择。”以上是荣誉国务资政吴作栋日前在他授权传记第二辑《登高望远》的发布会上所说的一番话。他表示希望通过这本传记，传达政治领导能力决定国家兴衰的信息，并希望借此激励更多的能人志士挺身从政，为新加坡服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 政治领导能力 从政人才难求 吴俊刚专栏 朱颖：从“第68号文件”看《战略竞争法案》 郑伟彬：大国竞争策略让台湾变得更危险