吴俊刚：谁有丹心能报国？

“我不相信民主（制度）会自动产生优秀的领导人，也不以为不时举行的选举能选出一批最佳治国人才。民主制度要发挥作用（犹如我们的民主），我们就必须尽可能为人们推出最好的人选，让他们选择。”

以上是荣誉国务资政吴作栋日前在他授权传记第二辑《登高望远》的发布会上所说的一番话。他表示希望通过这本传记，传达政治领导能力决定国家兴衰的信息，并希望借此激励更多的能人志士挺身从政，为新加坡服务。