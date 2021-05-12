郑伟彬：大国竞争策略让台湾变得更危险

美国军事部门领导人极力宣传台海局势的危险性，包括台海战争迫在眉睫之类的言论，让人忽然有种台海战争即将临近的错觉。

尽管我们不希望台海发生军事冲突，但一个不可忽视的事实是，美国正在将台湾带往更危险的道路。尤其是自总统拜登上任后，这种危险的倾向性更加明显。

本来，外界期望拜登政府比特朗普政府更理性，避免将台海局势推向不可逆转的冲突状态。现实却是，拜登政府推动的中美对抗基调与大国竞争策略，将台湾变得更加危险。为何会出现这种出人意料的事情？