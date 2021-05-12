郑伟彬：大国竞争策略让台湾变得更危险 订户 来自 / 联合早报 文 / 郑伟彬 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 美国军事部门领导人极力宣传台海局势的危险性，包括台海战争迫在眉睫之类的言论，让人忽然有种台海战争即将临近的错觉。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国军事部门领导人极力宣传台海局势的危险性，包括台海战争迫在眉睫之类的言论，让人忽然有种台海战争即将临近的错觉。尽管我们不希望台海发生军事冲突，但一个不可忽视的事实是，美国正在将台湾带往更危险的道路。尤其是自总统拜登上任后，这种危险的倾向性更加明显。本来，外界期望拜登政府比特朗普政府更理性，避免将台海局势推向不可逆转的冲突状态。现实却是，拜登政府推动的中美对抗基调与大国竞争策略，将台湾变得更加危险。为何会出现这种出人意料的事情？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台海军事冲突 拜登对台政策 李叶明：基辛格的警告在说什么？ 朱颖：从“第68号文件”看《战略竞争法案》