张锐：非同质化代币是商业巨大泡沫？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 张锐 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 本地区块链企业家在住家中展示他以6900万美元购得的非同质化代币数码艺术作品"Everydays: The First 5,000 Days"。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国总统拜登大幅提高富人资本利得税税率的建议，令比特币如惊弓之鸟，但同样作为虚拟数字货币的NFT（非同质化代币，Non-Fungible Token）却是逆势奋进，不仅纳斯达克市场上的WISeKey等NFT概念股强劲上扬并创出历史新高，而且NFT市场上的买卖也异常火爆，一张JPEG图片拍出了6900万美元的破纪录高价、一条推特达成了250万美元的惊喜成交、一段10秒视频卖出了660万美元的意外好价…… 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 非同质化代币 代币 原生币 庄理名：文明冲突不是必然的 王子奇：福岛核废水：科学与责任