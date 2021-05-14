张锐：非同质化代币是商业巨大泡沫？

美国总统拜登大幅提高富人资本利得税税率的建议，令比特币如惊弓之鸟，但同样作为虚拟数字货币的NFT（非同质化代币，Non-Fungible Token）却是逆势奋进，不仅纳斯达克市场上的WISeKey等NFT概念股强劲上扬并创出历史新高，而且NFT市场上的买卖也异常火爆，一张JPEG图片拍出了6900万美元的破纪录高价、一条推特达成了250万美元的惊喜成交、一段10秒视频卖出了660万美元的意外好价……

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