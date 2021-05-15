周维介：环保距离你多远

环保是个难缠又不讨好的课题，因为人性的软肋是一样的——从精英到蚁民，多不会心急火燎感受到它的威胁，总觉得问题还在千山万水之外。三周前，政府明确公告，将立法强制超市征收“一次性塑料袋”费用，以纠正人们过度使用塑料袋的习惯。

至于如何收费，当局将与本地四大超市磋商，同时展开公众咨询再做决定。这道题一出街，媒体即刻亮出调查：不愿为塑料袋买单者，高达63.4%，这数字值得当局琢磨琢磨。