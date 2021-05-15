周维介：环保距离你多远 订户 来自 / 联合早报 文 / 周维介 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 作者忆起1990年代前后，巴西举行世界环境高峰会之际，我国正在小贩中心食肆落力推广非环保的即用即丢保丽龙、塑料餐具，并指出，“我们的环保概念，很早就慢了半拍。”（iStock图） 字体大小: 小 中 大 环保是个难缠又不讨好的课题，因为人性的软肋是一样的——从精英到蚁民，多不会心急火燎感受到它的威胁，总觉得问题还在千山万水之外。三周前，政府明确公告，将立法强制超市征收“一次性塑料袋”费用，以纠正人们过度使用塑料袋的习惯。至于如何收费，当局将与本地四大超市磋商，同时展开公众咨询再做决定。这道题一出街，媒体即刻亮出调查：不愿为塑料袋买单者，高达63.4%，这数字值得当局琢磨琢磨。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 环保 四面墙外 贾瓦德·萨利希—伊斯法哈尼：大权在握的伊朗强硬派 邢云超：俄美加速度抗衡乌克兰何去何从