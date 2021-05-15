邢云超：俄美加速度抗衡乌克兰何去何从 订户 来自 / 联合早报 文 / 邢云超 发布 / 2021年5月15日 5:08 AM 作者指出，美国通过乌克兰对俄掣肘，同时深化俄欧矛盾，促进彼此相互消耗。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国新政府上台以来，美国和俄罗斯的地缘政治博弈在乌克兰愈演愈烈。专家认为乌东部危机是以“蝴蝶效应”之势，推动世界大国间的长期较量。美国通过乌克兰棋子对俄掣肘，同时深化俄欧矛盾，促进彼此相互消耗。换言之，削弱俄罗斯的欧洲存在的同时，可一石二鸟，强化欧洲在全球安全及国际事务上对美国持续依附。北约大幅度提升军费和加速东进扩张，令俄罗斯如坐针毡，对其战略缓冲地带被蚕食，进而在家门口打造军事堡垒忍无可忍。乌克兰危机是矛盾引爆点，或可能成为两大阵营对决的火药桶。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 乌克兰危机 美俄乌克兰战略 美俄地缘政治博弈 孙宽：再谈霸凌 贾瓦德·萨利希—伊斯法哈尼：大权在握的伊朗强硬派