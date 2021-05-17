罗莎琳德·麦克纳：单靠金钱无法确保全球疫苗平等 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗莎琳德·麦克纳 发布 / 2021年5月17日 5:00 AM 作者认为，全球疫苗推广对于一个宣誓要“结束极端贫困，促进共同繁荣”的机构来说，是一个严峻的考验。（海峡时报档案照片） 字体大小: 小 中 大 今年3月，南苏丹收到了第一批冠病疫苗。虽然这是个好消息，但比英国接种第一剂疫苗晚了近四个月，凸显出全球疫苗分配的巨大差异。如果不尽快缩小这些差异，由国际机构领导一个透明平等的全球疫苗推广计划，整体疫情应对都将受到损害。南苏丹能够获得疫苗，要归功于冠病疫苗全球获取机制（COVAX），该机制是努力确保全世界公平获得冠病检测、治疗和疫苗的重要力量。世界卫生组织、世界银行和联合国儿童基金会等机构都支持这项工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗全球获取机制 世界银行 贫困人口 热点话题 乔新生：苏格兰是否会推倒第一块骨牌 蔡恩泽：引导平台经济安全度过“青春叛逆期”