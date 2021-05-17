罗莎琳德·麦克纳：单靠金钱无法确保全球疫苗平等

今年3月，南苏丹收到了第一批冠病疫苗。虽然这是个好消息，但比英国接种第一剂疫苗晚了近四个月，凸显出全球疫苗分配的巨大差异。如果不尽快缩小这些差异，由国际机构领导一个透明平等的全球疫苗推广计划，整体疫情应对都将受到损害。

南苏丹能够获得疫苗，要归功于冠病疫苗全球获取机制（COVAX），该机制是努力确保全世界公平获得冠病检测、治疗和疫苗的重要力量。世界卫生组织、世界银行和联合国儿童基金会等机构都支持这项工作。