乔新生：苏格兰是否会推倒第一块骨牌 订户 来自 / 联合早报 文 / 乔新生 发布 / 2021年5月17日 5:00 AM 2021年5月6日星期四，苏格兰议会选举如期举行。（路透社） 字体大小: 小 中 大 2021年5月6日星期四，苏格兰议会选举如期举行。本次选举将近四分之一选民采用邮寄方式投票，投票结果将决定苏格兰的命运。欧洲政治分析家认为，这是苏格兰议会成立以来，最重要的一次选举。它将决定苏格兰是否继续留在大不列颠及北爱尔兰联合王国之内。当初英国保守党政府决定举行脱欧公民投票，摆脱自己的政治压力。保守党政府认为，英国绝大多数选民希望继续留在欧洲联盟，苏格兰地区选民坚定支持英国保守党政府的决定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 苏格兰独立公投 英国脱欧 联合王国 苏格兰民主党 罗莎琳德·麦克纳：单靠金钱无法确保全球疫苗平等 王庆民：解决中国人口危机的根本出路