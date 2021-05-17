乔新生：苏格兰是否会推倒第一块骨牌

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来自 / 联合早报

文 /
乔新生

发布 / 2021年5月17日 5:00 AM

2021年5月6日星期四，苏格兰议会选举如期举行。（路透社）
2021年5月6日星期四，苏格兰议会选举如期举行。（路透社）

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2021年5月6日星期四，苏格兰议会选举如期举行。本次选举将近四分之一选民采用邮寄方式投票，投票结果将决定苏格兰的命运。

欧洲政治分析家认为，这是苏格兰议会成立以来，最重要的一次选举。它将决定苏格兰是否继续留在大不列颠及北爱尔兰联合王国之内。

当初英国保守党政府决定举行脱欧公民投票，摆脱自己的政治压力。保守党政府认为，英国绝大多数选民希望继续留在欧洲联盟，苏格兰地区选民坚定支持英国保守党政府的决定。

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