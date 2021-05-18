张田勘：放弃冠病疫苗专利利大于弊

冠病疫苗，尤其是采用新技术研发的mRNA疫苗如果放弃专利，药企的收入和利润当然会大幅下降，但是可以让更多的人免患冠状病毒，加上中国疫苗的普及，有可能让全球早日进入群体免疫阶段，让整个世界恢复正常。

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美国贸易代表戴琪5月5日在一份声明中宣布，美国将支持放弃冠病疫苗的知识产权专利。欧盟各国领导人就暂缓冠病疫苗知识产权豁免达成一致，但认为这个问题并非当务之急。中国则支持关注疫苗可及性问题，期待各方在世界贸易组织框架下积极、建设性地讨论，争取达成有效和平衡的结果。