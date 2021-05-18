张田勘：放弃冠病疫苗专利利大于弊 订户 来自 / 联合早报 文 / 张田勘 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 作者认为，无论从哪方面看，冠病疫苗的知识产权豁免利大于弊，也势在必行。（海峡时报档案照片） 字体大小: 小 中 大 冠病疫苗，尤其是采用新技术研发的mRNA疫苗如果放弃专利，药企的收入和利润当然会大幅下降，但是可以让更多的人免患冠状病毒，加上中国疫苗的普及，有可能让全球早日进入群体免疫阶段，让整个世界恢复正常。美国贸易代表戴琪5月5日在一份声明中宣布，美国将支持放弃冠病疫苗的知识产权专利。欧盟各国领导人就暂缓冠病疫苗知识产权豁免达成一致，但认为这个问题并非当务之急。中国则支持关注疫苗可及性问题，期待各方在世界贸易组织框架下积极、建设性地讨论，争取达成有效和平衡的结果。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 放弃冠病疫苗知识产权 疫苗生产 时事透视 冠状病毒19 任华：邦萨摩洛伊斯兰自由战士是谁？ 杨超：国际关系理论不应价值中立