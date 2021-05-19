迪平德星·兰德哈瓦（Dipinder S. Randhawa）：具变革性意义的全球最低税率 订户 来自 / 联合早报 文 / 迪平德星·兰德哈瓦（Dipinder S. Randhawa） 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 税改计划旨在公平地分担政府的融资负担，确保各国政府拥有稳定的税收制度，以筹集足够的收入投资于公共产品，并应对危机，让所有公民公平地分担政府的融资负担。没有国际合作，在公司收入报告和监测方面缺乏透明度，就不可能实现上述目标。美国财政部长耶伦在今年4月5日的一次讲话中，支持经济合作与发展组织（OECD）提出的建议，即设定全球最低公司税率。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 耶伦 审时度势 税率 税收制度 经合组织 二十国集团 OECD 经济合作与发展组织 拜登 劳动力 特朗普 跨国公司 国内生产总值 世界银行 G20 GDP 国际货币基金组织 投资 新加坡 张馨予：缅甸反政变示威中的心理群像 布丽吉特·格朗维尔：法国文化战争加剧