迪平德星·兰德哈瓦（Dipinder S. Randhawa）：具变革性意义的全球最低税率

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来自 / 联合早报

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迪平德星·兰德哈瓦（Dipinder S. Randhawa）

发布 / 2021年5月19日 5:00 AM

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税改计划旨在公平地分担政府的融资负担，确保各国政府拥有稳定的税收制度，以筹集足够的收入投资于公共产品，并应对危机，让所有公民公平地分担政府的融资负担。没有国际合作，在公司收入报告和监测方面缺乏透明度，就不可能实现上述目标。

美国财政部长耶伦在今年4月5日的一次讲话中，支持经济合作与发展组织（OECD）提出的建议，即设定全球最低公司税率。

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