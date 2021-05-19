迪平德星·兰德哈瓦（Dipinder S. Randhawa）：具变革性意义的全球最低税率

税改计划旨在公平地分担政府的融资负担，确保各国政府拥有稳定的税收制度，以筹集足够的收入投资于公共产品，并应对危机，让所有公民公平地分担政府的融资负担。没有国际合作，在公司收入报告和监测方面缺乏透明度，就不可能实现上述目标。

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美国财政部长耶伦在今年4月5日的一次讲话中，支持经济合作与发展组织（OECD）提出的建议，即设定全球最低公司税率。