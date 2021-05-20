梶谷怀：解读中国的产业政策 订户 来自 / 联合早报 文 / 梶谷怀 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM （图/Pexels） 字体大小: 小 中 大 中国现在的产业政策，有几个角度受到世界关注。第一，毋庸置疑的是美中对立。2020年1月，美中两国政府达成第一阶段贸易协议，仅限于降低关税和强化知识产权保护等领域。对中国来说，难以让步的产业补贴等领域虽然被推迟了，但是在以后的美中贸易谈判中，这个课题被认为是巨大的障碍。其中，通过政府以某种形式参与的投资基金，即所谓的产业补贴对高科技企业的支援，受到美国的强烈批评。这样的产业补贴，特别是地方政府设立相关的制度，是否可以说是因政府介入而扭曲了市场，损害公平竞争的恶性产业政策呢？这个问题将成为今后的焦点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蚂蚁金服 中国崛起 中国经济 中国产业政策 中国人民银行 服务税 反垄断 支付宝 时事透视 乔纳森·格鲁伯、西蒙·约翰逊：美国的下一个百年基建大计 于时语：以色列巴勒斯坦冲突的新看点