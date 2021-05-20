梶谷怀：解读中国的产业政策

中国现在的产业政策，有几个角度受到世界关注。

第一，毋庸置疑的是美中对立。2020年1月，美中两国政府达成第一阶段贸易协议，仅限于降低关税和强化知识产权保护等领域。对中国来说，难以让步的产业补贴等领域虽然被推迟了，但是在以后的美中贸易谈判中，这个课题被认为是巨大的障碍。

其中，通过政府以某种形式参与的投资基金，即所谓的产业补贴对高科技企业的支援，受到美国的强烈批评。这样的产业补贴，特别是地方政府设立相关的制度，是否可以说是因政府介入而扭曲了市场，损害公平竞争的恶性产业政策呢？这个问题将成为今后的焦点。