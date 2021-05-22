什洛莫·本—阿米：以色列幻想的破灭 订户 来自 / 联合早报 文 / 什洛莫·本—阿米 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 以色列边境内外突然爆发战争，震惊了一个沾沾自喜的民族。（法新社） 字体大小: 小 中 大 以色列边境内外突然爆发战争，震惊了一个沾沾自喜的民族。在内坦亚胡12年的总理任期内，巴勒斯坦问题被埋葬和遗忘。最近与四个阿拉伯国家建立外交关系的《亚伯拉罕协定》，似乎进一步削弱了巴勒斯坦的事业。现在它却再次卷土重来，而且还变本加厉。一起孤立事件可能引发战争，但战争的原因却总是深层次的。在此次事件中，引发冲突的导火索，即在东耶路撒冷谢赫·贾拉社区为支持以色列民族主义分子而驱逐巴勒斯坦民众，触动了以色列—巴勒斯坦冲突的所有敏感神经。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 内坦亚胡 以巴冲突 哈马斯 沈裕尼：不学华文，有何损失？ 柳金财：民进党开放美国莱猪之政治理性计算