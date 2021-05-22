什洛莫·本—阿米：以色列幻想的破灭

以色列边境内外突然爆发战争，震惊了一个沾沾自喜的民族。在内坦亚胡12年的总理任期内，巴勒斯坦问题被埋葬和遗忘。最近与四个阿拉伯国家建立外交关系的《亚伯拉罕协定》，似乎进一步削弱了巴勒斯坦的事业。现在它却再次卷土重来，而且还变本加厉。

一起孤立事件可能引发战争，但战争的原因却总是深层次的。在此次事件中，引发冲突的导火索，即在东耶路撒冷谢赫·贾拉社区为支持以色列民族主义分子而驱逐巴勒斯坦民众，触动了以色列—巴勒斯坦冲突的所有敏感神经。