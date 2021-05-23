谭德婷：冠病警世录

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来自 / 联合早报

文 /
谭德婷

发布 / 2021年5月23日 5:00 AM

疫情失控最严重的是印度，医院床位不足，重症者得不到氧气供应，火化场应付不了源源不绝的病亡者、没钱火葬的尸体丢弃在恒河，新闻画面触目惊心。图为4月23日，人们在新德里的一个火化场等待火化多具冠病死者的遗体。（路透社档案照片）
疫情失控最严重的是印度，医院床位不足，重症者得不到氧气供应，火化场应付不了源源不绝的病亡者、没钱火葬的尸体丢弃在恒河，新闻画面触目惊心。图为4月23日，人们在新德里的一个火化场等待火化多具冠病死者的遗体。（路透社档案照片）

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这样的把戏对印度当地控制疫情无济于事，还破坏了新印两国的关系，甚至还可能撕裂新加坡长久以来细心呵护，得之不易的多元种族和谐共处的社会。

过去一年半，全球各地冠病疫情反反复复。新加坡在前一段日子控制得相当不错，正当大家期待新港航空泡泡能在5月26日启航之际，过去三周的情势却使得泡泡成泡影，全民也对一再升温的疫情绷紧神经。

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