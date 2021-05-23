谭德婷：冠病警世录 订户 来自 / 联合早报 文 / 谭德婷 发布 / 2021年5月23日 5:00 AM 疫情失控最严重的是印度，医院床位不足，重症者得不到氧气供应，火化场应付不了源源不绝的病亡者、没钱火葬的尸体丢弃在恒河，新闻画面触目惊心。图为4月23日，人们在新德里的一个火化场等待火化多具冠病死者的遗体。（路透社档案照片） 字体大小: 小 中 大 这样的把戏对印度当地控制疫情无济于事，还破坏了新印两国的关系，甚至还可能撕裂新加坡长久以来细心呵护，得之不易的多元种族和谐共处的社会。过去一年半，全球各地冠病疫情反反复复。新加坡在前一段日子控制得相当不错，正当大家期待新港航空泡泡能在5月26日启航之际，过去三周的情势却使得泡泡成泡影，全民也对一再升温的疫情绷紧神经。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病 病毒 B1617毒株 印度 德里首席部长凯吉里瓦尔 冠病疫情 编辑室内外 吴汉钧：马国卷入以巴冲突 严孟达：“疫后”似近还远