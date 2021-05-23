这样的把戏对印度当地控制疫情无济于事，还破坏了新印两国的关系，甚至还可能撕裂新加坡长久以来细心呵护，得之不易的多元种族和谐共处的社会。

过去一年半，全球各地冠病疫情反反复复。新加坡在前一段日子控制得相当不错，正当大家期待新港航空泡泡能在5月26日启航之际，过去三周的情势却使得泡泡成泡影，全民也对一再升温的疫情绷紧神经。