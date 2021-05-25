张田勘：为何去火星的答案 订户 来自 / 联合早报 文 / 张田勘 发布 / 2021年5月25日 5:00 AM 5月19日，中国国家航天局发布该国首次火星探测天问一号任务探测器着陆过程两器分离和着陆后火星车拍摄的影像。图像中，着陆平台和“祝融号”火星车的驶离坡道、太阳翼、天线等机构展开正常到位。（新华社） 字体大小: 小 中 大 5月15日上午7时18分，“天问一号”探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆。当日，中国首次火星探测任务总设计师张荣桥接受媒体访问时，回答了一个人们问过无数次的问题：（人类）为何要去火星？张荣桥的回答是：就我个人来讲就是提升人类自身的能力。我们必须通过这些重大的前瞻性的科学探索活动，来提升技术，培养人才，提升我们对未知世界的认知……从国家角度来讲，就是要提升国家的能力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 天问一号 毅力号 火星探测 热点话题 战略竞争背后中美博弈三个维度 塔利班不准逾越的红线