张田勘：为何去火星的答案

5月15日上午7时18分，“天问一号”探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆。当日，中国首次火星探测任务总设计师张荣桥接受媒体访问时，回答了一个人们问过无数次的问题：（人类）为何要去火星？

张荣桥的回答是：就我个人来讲就是提升人类自身的能力。我们必须通过这些重大的前瞻性的科学探索活动，来提升技术，培养人才，提升我们对未知世界的认知……从国家角度来讲，就是要提升国家的能力。