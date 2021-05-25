美国终于逼迫中国走向对抗道路

韩东屏

1979年中美建交后，中国精英一直仰视美国，把美国作为学习的榜样。他们送自己子女赴美留学，形成强大的留美热，北大、清华、科技大等名牌大学的毕业生，视赴美留学为人生最高追求目标，刚毕业就有30%赴美，第二年、第三年继续有人赴美，到了第五年，基本上已经全部走完。

江泽民曾提出省部级领导必须有留美经历，没有留美经历则须到美国进修。中共组织部，跟美国哈佛、耶鲁、马里兰等大学签订培训高级干部的合约。中国政府官员，包括乡镇和县级干部都纷纷赴美国考察。有美国经历的官员，骨子里都有崇美情结，一些不合中国国情的政策和做法，只要说美国人就是这样，就可以堂而皇之地推行。

2008年，美国发生金融危机，财长保尔森赴华求援，中国总理温家宝慷慨解囊，动用数千亿外汇储备赴美救市，买美国国债。有人质疑时，温家宝说救美国就是救中国。数千亿美元最后都打了水漂，无人担责。中国跟美国的贸易逆差，都通过买美债回流美国。从某种意义上讲，中国人的产品，都被美国人用一张绿纸给拿走了。

中国媒体，大学课堂，基本上被亲美人士掌控，给民众洗脑。我在中国大学讲学，说起美国的一些问题，就会有学生抗议。在一些中国人眼里，美国就是天堂，怎么会有龌龊的东西。

正如著名脱口秀演员北美崔哥曾经说过的，这个世界上最爱美国的是中国人。爱美国爱得不容商量。中国的韬光养晦政策，就是要做美国跟班，顺眉顺眼让美国高兴；为了让美国高兴，不惜跟昔日盟友越南一战，冷落近邻朝鲜，绝不与伊朗、俄国、伊拉克、古巴、委内瑞拉等美国不喜欢的国家走得太近。为的是能安稳发展自己，改善人民生活。

改革开放40多年来，中国经济发展迅速，人民生活水平有了显著提高。但这个世界上的资源是有限的。14亿中国人生活水平提高，对自然资源需求大幅增加，就威胁到美国和西方维持已有的高消费生活方式。

奥巴马曾在澳大利亚国会公开提出，绝不容许中国人跟西方人一样生活，并制定出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）来限制中国的发展。特朗普上台后，中国期望改善中美关系，高规格接待特朗普，让他成为首位单独访问紫禁城的外国元首。

但与奥巴马相比，特朗普对华敌意有过之而无不及。他抛弃了奥巴马的TPP，却是因为TPP不够给力。他绕过世贸组织，直接发起对华贸易战，制裁华为等高科技公司，插手香港和新疆事物，在疫情上甩锅问责中国，时任国务卿蓬佩奥甚至指中国在新疆搞种族灭绝。

特朗普政府的做法终于让中国明白，美国和西方是不会允许中国享有平等地位的，即使它不挑战美国的老大地位，美国也不会让中国安稳发展。特朗普政府对中国的所作所为，让中国的普通老百姓看清了中国与美国存在的结构性矛盾，极大地削弱了中国精英中亲美派影响中国民意的能力，也让政府内部希望与美妥协的人处于守势，而让主张与美国对抗的强硬派占了上风。

中国一反以往韬光养晦的做法，迅速改善与朝鲜的关系，多次邀请金正恩访华；习近平也首次出访平壤，中国跟平壤的经贸关系迅速热络起来。本来想放弃朝鲜来改变中美关系的中国决策者，终于认识到中朝关系的重要性。

中国跟伊朗在地缘政治和经济上有很多的战略互补性。但为了不刺激美国，中国从不公开与伊朗发生重大政治和经济关系。但在美国不断升级的敌意中，中国终于认识到跟伊朗发展进一步的关系，将是自己应对美国挑战的一张好牌。

2021年3月27日，中国跟伊朗签订了25年全面合作计划协议，这个协议将极大地促进中伊战略合作，中国将从伊朗就近获取用人民币结算的大量石油。这对中国今后的发展意义重大。同时，中国投资和各种科技和产品将更多地进入伊朗。对于长期受美国制裁和遏制的伊朗，这也是非常重要的。

中国也积极发展与俄国的战略协作关系，说明中国已经不再看美国的脸色来制定自己的发展战略。这可能是特朗普政府对中国施压后，对中国产生的意想不到的结果之一。中国认识到中美之间不可调和的战略矛盾，就须要联合世界上受美国遏制的其他国家，抱团取暖，维护自身的发展关系。这将极大地影响全球地缘政治的未来。

作者是美国北卡罗来纳州

华伦威尔逊大学政治学教授