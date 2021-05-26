卡琳娜·古尔德：击败冠状病毒的关键因素 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月26日 5:00 AM 全球和各国国内应对冠状病毒的措施有着密不可分的关系，这解释了为什么COVAX是我们战胜疫情的最佳选择。（法新社） 字体大小: 小 中 大 自冠状病毒疫情开始占据新闻头条和我们的生活以来，一年已过去了。对加拿大和世界各地的许多人来说，这是一段充满前所未有的压力和悲伤的时期。我们都在等待家人、朋友和社区成员接种疫苗后，可以放下心中大石。关注亲人的健康是自然不过的事。但是，我们不能忘记病毒无国界，仅仅关注国内的抗疫对策还远远不够。在关注高风险加拿大人接种疫苗的同时，我们还必须确保世界其他地区也在推进疫苗接种，并保证所有人得到的检测和治疗都是安全有效的。要想在任何一个地方战胜病毒，就必须在全球所有角落都战胜它。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗全球获取机制 冠病疫苗 世界卫生组织 张敬伟：被政治“冻结”的中欧投资协定 朱颖：中美两国是否在酝酿两大阵营？