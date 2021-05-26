卡琳娜·古尔德：击败冠状病毒的关键因素

自冠状病毒疫情开始占据新闻头条和我们的生活以来，一年已过去了。对加拿大和世界各地的许多人来说，这是一段充满前所未有的压力和悲伤的时期。我们都在等待家人、朋友和社区成员接种疫苗后，可以放下心中大石。

关注亲人的健康是自然不过的事。但是，我们不能忘记病毒无国界，仅仅关注国内的抗疫对策还远远不够。在关注高风险加拿大人接种疫苗的同时，我们还必须确保世界其他地区也在推进疫苗接种，并保证所有人得到的检测和治疗都是安全有效的。要想在任何一个地方战胜病毒，就必须在全球所有角落都战胜它。