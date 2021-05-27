程天富：组屋仍是年轻人负担得起的住屋首选？

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来自 / 联合早报

文 /
程天富

发布 / 2021年5月27日 5:00 AM

作者不解，为何在“居者有其屋计划”这个住房政策成功推行数十年后，如今又听到年轻人买不到预购组屋的事情。（档案照片）
作者不解，为何在“居者有其屋计划”这个住房政策成功推行数十年后，如今又听到年轻人买不到预购组屋的事情。（档案照片）

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新加坡是全球拥屋率最高的国家之一。如今，90%住在组屋的新加坡居民拥有自己的组屋。“居者有其屋计划”自1964年推出以来，一直是新加坡公共住房体系的重要支柱。对许多面临严重住房短缺问题的国家来说，这个成就是令人敬佩又羡慕的。

在这个住房政策成功推行数十年后，如今为何又听到年轻人买不到预购组屋（Build-To-Order，简称BTO）的事情。尤其是在去年病毒阻断措施解除后，不满的声音好像越来越大。

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