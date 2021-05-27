程天富：组屋仍是年轻人负担得起的住屋首选？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 程天富 发布 / 2021年5月27日 5:00 AM 作者不解，为何在“居者有其屋计划”这个住房政策成功推行数十年后，如今又听到年轻人买不到预购组屋的事情。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡是全球拥屋率最高的国家之一。如今，90%住在组屋的新加坡居民拥有自己的组屋。“居者有其屋计划”自1964年推出以来，一直是新加坡公共住房体系的重要支柱。对许多面临严重住房短缺问题的国家来说，这个成就是令人敬佩又羡慕的。在这个住房政策成功推行数十年后，如今为何又听到年轻人买不到预购组屋（Build-To-Order，简称BTO）的事情。尤其是在去年病毒阻断措施解除后，不满的声音好像越来越大。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 预购组屋 预购组屋延误 房地产价格 热点话题 郑伟彬：台湾的命运：向左，向右？ 孙兴杰：以巴冲突：折叠空间的秩序冲突与重建