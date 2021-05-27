周璠：打造“新加坡＋1”战略新支点

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来自 / 联合早报

文 /
周璠

发布 / 2021年5月27日 5:00 AM

榜鹅数码园区第一阶段工程将在2023年完工，居民到时可享有更多的工作和学习机会、更环保和智能的住家，以及更多的便利设施。（档案照片）
榜鹅数码园区第一阶段工程将在2023年完工，居民到时可享有更多的工作和学习机会、更环保和智能的住家，以及更多的便利设施。（档案照片）

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近日，我参加了新加坡经济发展局举办的展望新加坡2021线上活动，从中了解到新加坡在搭建全面的制造业生态体系、打造“新加坡＋1”战略方面所做的巨大努力。

新加坡作为一个国际化程度非常高的外向型经济强国，耀眼明珠的背后必定是从未放弃的信念和高瞻远瞩，以及一代又一代人的辛苦付出与奉献。回顾过去，展望未来，新加坡从来没有放慢发展的脚步，更没有在多变的全球经济环境中忽略制造业，反而持之以恒地积极发展制造业。

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