周璠：打造“新加坡＋1”战略新支点 订户 来自 / 联合早报 文 / 周璠 发布 / 2021年5月27日 5:00 AM 榜鹅数码园区第一阶段工程将在2023年完工，居民到时可享有更多的工作和学习机会、更环保和智能的住家，以及更多的便利设施。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 近日，我参加了新加坡经济发展局举办的展望新加坡2021线上活动，从中了解到新加坡在搭建全面的制造业生态体系、打造“新加坡＋1”战略方面所做的巨大努力。新加坡作为一个国际化程度非常高的外向型经济强国，耀眼明珠的背后必定是从未放弃的信念和高瞻远瞩，以及一代又一代人的辛苦付出与奉献。回顾过去，展望未来，新加坡从来没有放慢发展的脚步，更没有在多变的全球经济环境中忽略制造业，反而持之以恒地积极发展制造业。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 榜鹅数码园区 制造业生态体系 创意工作 狮城脉搏 郑伟彬：台湾的命运：向左，向右？ 孙兴杰：以巴冲突：折叠空间的秩序冲突与重建