叶秀亮：新加坡房价和通胀前景

新加坡房市已经再度进入可能泡沫的孕育期，当局宜考虑在变异病毒株受控和房价再现上涨势头时，推出中度房地产市场降温措施，以防房市进一步迈向泡沫发展期，及其所可能引发的后续经济和社会痛楚。

分析房市的理论基础

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资产泡沫可分为孕育期、发展期和最后期三个阶段。孕育期是指当相关资产价格，尤其是房价，在低位沉寂一段时期，从低位反弹将只是时日问题。一旦该反弹有机会形成持续数月或数季度的“上升动能”，将出现“房价续涨的心理预期”。由于发展商具有强大的定价能力，一般能利用巩固期累积的购买力，制造此上升动能。