寻找21世纪新学习模式

科技巨鲸在数个月内又一次为我们带来惊喜，继谷歌于3月14日在电邮和文书处理器等服务推出人工智能助理，3月17日微软发布最新名为MS Copilot的软件，提供类近的智能服务。换言之，我们日常所使用的文书处理器，都配备了类似于ChatGPT和GPT-4般的人工智能（AI）助理，以后只需简单一按键，便拥有电脑准备好的书信草稿、会议记录、试算表格和演讲大纲，如此一来，日后大部分文书工作的完成会更省时省力。不知道又为亚洲的雇主雇员、学校教师带来什么启示？

在《2062年：人工智慧创造的世界》一书中，揭示到2062年，目前人的意识、工作、战争、价值、平等、隐私、政治等范畴，意义都将会彻底改写，这代表的是以往意义上“人类的终结”。人工智能专家、东京大学工学研究所教授松尾丰，一再强调“人类的智慧，没理由不能在程式上实现”。未来我们还有可能找到工作和理想的生活吗？

来自韩国的企业管理学者兼作家金龙燮于《懂学的人最后一个被淘汰》一书中指出，在不久的将来，很多职位将被机械人取代，懂学的人才有机会留在职场，因此教育方法和学习模式亦必须改变。就如美国专栏作家托马斯·弗里德曼说，世界因此而快了五年。到底企业、政府与机构能否按趋势而调整，鼓励学习，同样容许组织按需求回应改变？