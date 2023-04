贝果的圆和成功的定义

从个人层面来看,我们正处于一个盛产抑郁患者和厌世者的时代。从国家层面来看,人们赋予成功的定义一旦太过狭隘,也可能限制创意与想象力,动摇社会的根基,削弱我们多元的优势。如何拿捏什么是“刚刚好”,似乎成为大家的功课。

奥斯卡影后杨紫琼主演的电影《天马行空》(另译《妈的多重宇宙》,Everything Everywhere All At Once)里,有一幕出现了一个悬在空中的巨大贝果。

在这一幕中,戏中女主角的女儿化身为大反派,控诉生命的虚无以及与母亲相处的悲与恨时,荒谬地指着看似宇宙大黑洞的贝果说:“我所有的期盼与梦想、我过去的成绩单、我养过的每一品种的宠物狗、我在分类广告网站浏览的每一个广告、芝麻、罂粟籽、盐……所有这一切最终都将崩塌。因为事实证明,若将这全部统统都放在一个贝果上,还是会发现……没有一样是重要的。”

单纯放在美国的特定语境里来看,电影讲述的大多是亚裔家庭里代际之间的文化冲突。不过,剧中重复出现的“贝果”(bagel)符号,在更广泛的意义层面还是引人遐想。一些影评人就分析说,电影中主角在多重宇宙之间的身份切换与“黑洞贝果”,反映的是当下绩效社会因“过度积极”而产生的反效果——即一切信息与资讯的轰炸及碎片化都成为一种暴力,每一个个体承载万事万物,其核心却像“空心贝果”一样空无。