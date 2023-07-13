胡逸山：马国团结政府州选挑战重重

马来半岛的六个州即将在8月举行州选。马来西亚采取英国式的议会民主政体，每一届联邦或州政府都享有最多五年的任期（从选后议会开会第一天算起），但期间随时得以解散重选。在马来半岛上的11个州，传统上都会选择把州选与联邦大选放在同一天举行，便利选务和选民；至于东马的两个州（也称邦）则因历史与地理关系，通常会另择日期举行州选。但近年来，首先是马六甲和柔佛的州政府都只任期才三年多，就因为各自的政局变幻，赶在去年全国大选前就举行州选。上述六州则反其道而行，拒绝与国会同步解散州议会，而是选择在五年任期即将届满时，才举行州选。

因为这些州选是在联邦团结政府执政八个多月后举行，而且这些州占了马来西亚州属总数的几乎一半，所以在一定程度上被视为团结政府的一场严峻的政治初考。考过关了，则团结政府应该得以更顺畅做完五年任期；万一考不过关，则会随时倒台。至于过关的标准，一般被认为是从执政的州属数目去判断。在选前，有三州（槟城、雪兰莪、森美兰）是由团结政府（主要是希盟）执政，另三州（吉打、登嘉楼、吉兰丹）则由在联邦层次的反对党国盟执政，形成三对三的均势。州选过后，如果执政比例继续维持三对三，则团结政府算勉强过关。如果能攻下国盟的其中一州（一说是吉打，因为其他两州都是国盟主要政党伊斯兰党的堡垒），形成四对二的优势，则团结政府短期内算是稳固了。

但如反过来国盟攻下希盟的一州（雪或森），团结政府就会被视为考不过关，联邦政权也就岌岌可危。如国盟攻下两州（雪与森），甚至大获全胜地把槟城也拿下，则团结政府即便整体上赢得再多州议席，也会被视为一败涂地，几乎肯定会在短期内丧失联邦执政权。因为许多当下支持团结政府的国会议员为求自保，会改而支持国盟，数目一多，就会造成团结政府下台。这些议员为了规避反跳槽法，不至丧失议席，可能都不会主动改变党籍，而会利用反跳槽法里的漏洞，保有各自的议席。