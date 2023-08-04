郭良平：民企的春天，还是来救场？

从根本上讲，资本家是个职业，是社会分工中不可缺少的一环。社会分工也是资本更本质的定义，是社会化大生产的基础。这个认知比用“剥削”来定义资本家，更切合当今的实际，也更有利于建设和谐社会。明白了资本家是社会分工的产物这个道理，也就明白杀富济贫就是杀鸡取卵。

今年7月19日，中国政府连下11道文件，要加大对民营经济的政策支持力度。在出口、消费双双疲软的情况下，三驾马车中投资的国有部分，由于地方政府普遍陷入债务危机，难有作为——一年前的10万人誓师大会后，至今一筹莫展。目前唯一能够寄予希望的，是民营经济能够振作起来。

这些文件是让民企来救场，还是为它们的发达兴旺造就一个春天呢？《民企三十一条》说要“促进民营经济做大做优做强”，让它“在中华民族伟大复兴历史进程中肩负起更大使命”。但从股市第二天和以后一周大跌来看，似乎没有多少人买账。这不仅仅是近些年国家对民企的持续打压的结果，而是意识形态正统中仍然没有资本的正当地位。只要不能在理论上超越旧正统，资本家在中国就会惶惶如丧家之犬，“社会主义市场经济”就先天不足。

磨道左右赶马户《三十一条》很细很切实际，但治标不治本。一句“坚持两个毫不动摇”（“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”“毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”）就泄露了意识形态的偏见——将国企同民企对应起来，结果必然是区别对待。文件明文禁止地方上的一些歧视民企的常用手段，如将政务服务转为中介服务，还规定“没有法律法规依据不得在政务服务前要求企业自行检测、检验、认证、鉴定、公证或提供证明等”，但仍坚持“充分发挥民营企业党组织作用”。这很容易让人联想到消灭剥削、资本家、私有制是共产主义的终极目标，难怪中国高净值人群大规模用脚投票。