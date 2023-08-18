郭良平：再探中国国运

中国无法崛起或滑向衰落，都将是一个长期积累的过程——不是积贫积弱，而是积弊积错。枚举其中的因素不那么悦耳，但远比唱赞歌重要。这些因素可归为两大类：重启苏联模式机制带来的老问题，和成功发展造成的新问题。

近几年来，西方流行着一种观点：中国的强势崛起已经结束，它的国运已达峰（peak China），纸老虎现原形了。这里当然有妄想，有“险恶用心”和混淆视听者，但也不乏冷静的专家学者，包括《大西洋》《外交事务》《经济学人》等政治倾向明确但相对严谨的刊物，都发表过类似文章。有一本知名学者的书就叫做《过度扩张：中国是怎样让自己的和平崛起脱轨的》。西方许多人甚至因为中国的现领导层而弹冠相庆，认为它正在将中国带入死胡同，西方的国运好转了。目前，中国国内“大势不妙”的感觉也相当普遍。中国的国运真的在倒转吗？

讨论中国国运总是同中国崛起和民族复兴相联系。然而“崛起”“复兴”都很含糊，“中国梦”更如此。国运通常指由一定的社会发展规律和主客观条件影响和决定的国家发展态势。但中国的崛起发生在一个百年大变局的时代，又有它的特殊性须要把握。

百年大变局中把握国运首先，中国的崛起发生在同其他国家有紧密联系的时代；它的国运在很大程度上取决于世界和其他国家的状况。其次，全球化发生逆转，所有的政治经济模式都在遭遇前所未有的困难。方兴未艾的新技术革命，正在将人类社会引向后资本主义，一个崭新的人类文明正有待开创。再次，世界正处在继古希腊罗马、中国的诸子百家和文艺复兴以来的第三个轴心时代的开端。换言之，中国的国运不再只是本国的事情；中国必须开创、带领人类文明进入更高层次，才能真正崛起。