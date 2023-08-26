郑杰忆：意大利人反思旅行的意义

科学家研究显示，白雪皑皑的阿尔卑斯山到这个世纪末，最糟可能失去七成的积雪，乐观点，则是失去三成。越来越少的降雪改变了山巅上的旅游，先是靠人工造雪机维系冬天的滑雪季，随着气温升高，人造的雪很快融化，一些难以为继的滑雪场只得关闭。

2020年春天，一家高档旅馆的女主人打开每一间房间，仔细巡视端详。从她有记忆起，旅馆从没这么安静，静到可以听见窗外运河的水流声，也从来没有机会在客房里静坐，因为总是忙着接待下一位客人。冠病的凶猛疫情重创意大利的形象，她以为，人们再也不敢来威尼斯了。

冠病以人类至今无法理解的方式横空出世，扰乱全球近三年，带走数百万条性命后，威胁降低，感染和死亡的恐怖记忆随风而逝。被禁足久了，大家都好想去旅行，意大利今年一开春迎来的外国游客成长了70%，是欧洲仅次于西班牙的热门目的地。到了暑假旺季，即使住宿费、机票随通货膨胀水涨船高，不只热门的威尼斯、罗马和佛罗伦萨旅馆已经客满，中古世纪小城、湖边小镇，还有阿尔卑斯的山村也都人满为患。

消费力强的游客不顾涨价继续出游，让价格居高不下，阮囊羞涩的人则选择待在家，今年暑假有四成的意大利人不度假，度假与否凸显了贫富差距。旅游业占意大利国内生产总值（GDP）的6%，若加上餐饮、运输等相关行业，则高达13%，强劲复苏促进经济成长，但意大利人开始担心过度旅游。