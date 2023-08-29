杨瀚森：总统选举的三思而投

人非圣贤，孰能无过，即使新加坡在廉洁监督与治理上已经设立了当世的最高标准，并通过总理及总统的双钥匙运作机制来保障，但并不意味着机制万无一失，李总理甚至提出终极诘问：当未来的某一天，出现贪污的总理，出现误判的总统，我们应该如何应对？每五年和六年分别举行的大选及总统选举，就是最优答案。

提名日之后，总统选举已经正式启动，正如我在之前的评论《总统选举的围城内外》（《联合早报》6月20日言论版）中所预测，企业家吴振华遗憾地没有拿到选举的入场券。除了前国务资政尚达曼之外，随着黄国松与陈钦亮的加入，选举呈现出三足鼎立的竞争局面，值得国人“三思而投（票）”。

与世界各国的政体横向对比，新加坡的民选总统制度显得独特且稀有。迥异于总统制国家如美国，新加坡总统不是实权领袖，不主导国家的内政及外交决策；区别于君主立宪制如英国、马来西亚，新加坡总统并非世袭或委任产生，而是由全民投票选出。即使与新加坡本身的大选相比，也存在着本质上的不同。

作为选举政党执政的大选，各政党在竞选中强调的是差异化，通过向选民宣传本党的治国政策与其他政党之区别，甚至是同一选区内各参选人之间进行唇枪舌剑的攻防，力争选民认同本党并投下支持票。但新加坡总统则是超越政治的国家元首，不代表任何特定政党，与执政党总理之间的关系也绝非“董事长与总裁”的类比。在新加坡政治体制中，政府总理才是实权领袖，总统并没有被宪法赋予监督及制衡政府的职能。