郭良平：中国的另类崛起

鉴于目前资本主义国家遭遇的困局，很显然，按自由派主张，沿着发达资本主义国家的路走下去，无论是民主政治和自由市场经济，都看不到光明的前途。只有超越资本主义，方能定义中国的和平崛起。

中国目前的困难，从本质上讲是资本主义的经济危机，只不过被特有的政治放大了。西方和中国的自由派开出的药方是法治、政治上的民主化、经济社会自由化的进一步改革；然而他们似乎没有看到，最自由民主的国家也没有幸免于资本主义危机。左派在没有足够思想和理论创新的情况下，政策主张的后果很可能是倒退回旧社会主义，因为后者的上层建筑仍然强势，而且中国已经形成相当规模，且不断扩大的左的社会基础——市场竞争中败下阵来的众多草民。

中国地位之尴尬处在于，它被几乎所有的资本主义弊病困扰，但却被资本主义国家当作苏联还魂来打压、封锁和遏制。这就是中国崛起之路上独有的艰难。

在近代，大国崛起的传统道路，是靠强大工业基础上的国力、军力以及感召力，美国走的就是这条路，但当初美国面临的不是像今天这样的大变局。当时它代表的资本主义还处在上升期，工业化仍是世界各国的追求。美国在这方面走在最前面，自然就有了吸引力。再加上美国的立国理念，使它有别于老牌帝国主义霸权，更容易被接受，所以它成为老大是水到渠成。