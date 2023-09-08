六六：《奥本海默》的提点

我不得不夸赞诺兰的隐性褒奖爱因斯坦。爱因斯坦是德国犹太人，被迫出逃，但他在影片里有两点闪光：一、提前预警美国，德国有可能造出原子弹；二、拒绝奥本海默邀请，不参与原子弹制造——科学家可以既有智慧又有选择。

经朋友强烈推荐，我去看了诺兰新电影《奥本海默》（Oppenheimer）。诺兰在拍这部人物传记类电影的时候，叙事简洁，镜头语言清晰，没有主观镜头，没有写意抒情，就是说事儿，客观镜头客观旁述，推进紧凑不留冗余，即使这样，这部电影依旧长达三个小时。从个人偏好说，这类影片不是我喜欢的类型，包括《辛德勒的名单》。我更喜欢罗伯托·贝尼尼的《美丽人生》（Life is Beautiful）和弗兰克·德邦拉克的《肖申克的救赎》（The Shawshank Redemption）。这两部影片里长长的铺垫、主人公与环境相应的氛围，甚至花草与土壤，都成为经典镜头，如安迪把自己锁在监狱广播室里听《待到微风轻轻吹过》，如圭多最后走过儿子躲藏的垃圾箱，学木偶走路。

但《奥本海默》这部戏看完，我明白了什么叫“无有恐惧、远离颠倒梦想”。我以前很难跟人解释佛法里的颠倒梦想，这部电影表达得很清楚——人的恐惧来源于对未知世界的过度反应，就好像象棋盘上的博弈，未落子以前已经算清敌手未来几十步棋——你以为。就好像冠病这种新型病毒不一定会致人死地，但人体免疫系统的过度反应会。

奥本海默是犹太人，犹太人二战时期在德国的遭遇，给了奥本海默极大的惊吓，幸亏他是美国籍，可以离开，但他的远离不代表置身事外，他作为科学家的亲共行为，既是当时的国际风潮，又是他解救难民同胞的一个渠道。他知道希特勒对犹太人的残酷，他怕德国科学家发明原子弹，那世界落在希特勒这个疯子手上就完蛋了！所以他满腔热情投入原子弹的研发，初衷就是为了反二战反希特勒。没想到世界的吊诡之处在于，他研制成功的那一刻，德国已经投降。