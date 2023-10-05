胡逸山：党内外合纵连横 安华内阁改组费神

在现代民主或类民主政体里，党内斗争向来都是最激烈的。如近日美国众议院的共和党籍议长麦卡锡，因为同党籍几位众议员在撤职动议时倒戈相向，与敌对的民主党籍众议员连成一气，竟然成功把他拉下马来，在近代美国政坛史无前例，令人大跌眼镜。最令人目瞪口呆的，是这几位保守派的极右共和党籍众议员，在意识形态上与掌控民主党主流的极左自由派议员南辕北辙，但为了拿下双方都敌视的麦卡锡，竟然跨越党派携手合作，可见一党之内同志间的明争暗斗，在某种程度上可凌驾敌对政党间的互较高下。

当然，也有一个联合政府里同属执政党的成员党之间，抑或即将组成联合政府的友党之间相互争雄的情况。如数月前泰国大选后，因未有单一政党赢得单独执政的足够席位，起初同属反对派的前进党与为泰党有意组织联合政府，并由前进党年轻党魁彼塔出任首相。不料在明显由军方主导把彼塔的任相资格取消后，本来与军方势不两立的为泰党，看到前进党空拥最多议席却大势已去的政治现实下，竟老实不客气地转投军方支持的几个政党，组织联合政府，由一位政治色彩不浓的为泰党领袖出任首相。同日，流亡国外多年的为泰党实权领袖、前首相达信得以高调回国，虽当即被捕入狱，但不久后也会因特赦重获自由，这其中有些什么政治交易不得而知，但现实就是友党之间也会因各自利益而进行政治出卖。

在马来西亚也是如此，在2018年大选，反对党希盟在奋斗多年后上台执政。不料在安华（现任马国首相）所领导的人民公正党里，竟发生高调的党争。服膺安华多年的党署理主席阿兹敏与安华之间的权斗表面化。另一边厢，时任首相马哈迪所领导的土著团结党里也出现路线分歧，以党的二把手慕尤丁为首、国族主义色彩浓厚的派系认为，该党若继续留在以多元族群著称的希盟，即便执政，政治前景也暗淡。与此同时，马哈迪与安华之间的政治心病再次浮现，前者拉拉扯扯不肯交出相位，后者则急于上位任相。几线政治纠纷相互交错下，造就了2020年初的喜来登政变，阿兹敏与慕尤丁相约率众过档，与当时身处反对党一方的巫统与伊斯兰党合作另组联合政府，由慕尤丁出任首相，一时令人错愕不已。