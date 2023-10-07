郑杰忆：欧洲移民争议再起

其实，欧盟需要移民挽救老龄化的人口和下滑的劳动力，若能适度转化滋养威权国家拦阻移民的资金，辅以合法的移民管道和培训，或可以找到两全其美的解决方案，避免地中海成为移民的海葬场。

意大利内政部长皮安泰多西9月28日听闻，有七艘非政府组织的船只在地中海救援落水的移民，决定提早离开在布鲁塞尔进行的移民政策协商会议，以行动抗议德国政府资助非政府组织的海上救援，因为这些获救的移民都被送到意大利。

同一时间，意大利外交部长塔亚尼告诉德国外交部长贝尔伯克：“我们无意对非政府组织开战，但不能把意大利变成吸引移民的磁铁。”七艘在地中海救援的非政府组织船只，四艘飘着德国旗帜。意大利希望德国好人做到底，让德国船救援的移民直接送到德国，而不是就近在意大利上岸。

在皮安泰多西骤然离开欧盟的移民政策协商会议之前，意大利政府接连庆祝极右派总理梅洛尼兑现了竞选诺言，成功推动拦阻移民的新政策。她在今年4月前往埃塞俄比亚，宣布启动以意大利能源巨擘马泰（Enrico Mattei）为名的“马泰计划”（Piano Mattei），表示要让意大利成为欧、非能源桥梁，透过双边合作，让非洲有更多资源投入当地安全和国防，以解决移民问题。