巴拉克·巴尔菲：哈马斯战争后会发生什么？

以色列肯定会发起大规模地面入侵，而且很可能会进行长期占领。尽管哈马斯领导人将转移到地下掩体，但能否获得安全的庇护所仍有很大疑问。国际社会将给予以色列广阔空间来镇压哈马斯。

哈马斯在1973年赎罪日战争周年纪念日的一天后，针对以色列发动的多管齐下的军事行动，与当年那场冲突惊人的相似。这两次袭击既大胆又出人意料，都让以色列措手不及，并对该国不可战胜的信念造成致命打击。哈马斯此次袭击是否会像1973年那样，导致以色列政治和同巴勒斯坦人的关系发生结构性转变，尚有待观察。

1973年，埃及和叙利亚深入以色列领土，曾令后者大吃一惊。在冲突爆发初期，形势曾严峻到国防部长摩西·达扬（Moshe Dayan）建议使用核武器。后来负责调查这场战争的阿格拉纳特委员会（Agranat Commission）自创了用来形容情报部门傲慢的“conceptziyya”一词。以色列军事情报部门认定本国压倒性的火力优势，将阻止阿拉伯人发起进攻。具体来讲，人们认为，埃及在拥有充足的空中火力，打击以色列境内目标并压制其空军之前，不会发动攻击。

今天，上述机构仍坚持这种观点（conceptziyya），即以色列的压倒性力量，将阻止哈马斯发动一场新的战争。以总理内坦亚胡为首的以色列政治领袖得出结论，巴勒斯坦暴力活动定期爆发是一种可控的滋扰，并认为被占领者会接受无休无止的占领。