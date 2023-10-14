毕达：国际失焦乌克兰战场

俄罗斯总统普京度过了最美好的一周，我们见证普京异常满意的几天。10月7日普京生日，巴勒斯坦激进组织哈马斯送来最有价值的生日礼物——对以色列发动了一次规模空前的突然袭击，发射数千枚火箭弹。当然，俄罗斯并没有参与冲突，而且它和伊朗一样热爱和平。在突然爆发的战争中，如哈马斯的情况，目标可能不是实际消灭敌人，真实的意义必须是在其他方面的收获。最能帮助回答这个问题的方法是学习历史。一句古老的拉丁语或许能更好地诠释这场冲突：“is fecit, cui prodest”（肇事者是受益者），俄罗斯就是此次冲突的主要受益者。

世界两极分化正在加速，以色列的反击必将是残酷的，这会破坏与沙特阿拉伯正在进行的和谈，并可能引发中东地区再次发生大规模冲突。不过，这种混乱局面对俄罗斯是有利的，因为世界的注意力会从乌克兰战场转移开，对乌克兰平民投下的炸弹，就不像中东的激烈冲突那样令人感兴趣了。历史告诉我们，美国无法同时监控一场以上的冲突，对中东主要盟友的威胁，势必会分散美国对顿巴斯和克里米亚的注意力。美国可能会重新分配对乌克兰的军事和财务援助。

除了美国，在西方援乌过程中，另一个十分关键的国家是波兰。迄今为止，这个最大力支持乌克兰的国家所面对的政治动荡，对克里姆林宫决策者来说，一定是悦耳动听的旋律。