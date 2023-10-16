六六：守本持一近乎道 ——寄语吾儿

偶得在10月满18岁，正式步入成年人世界。妈妈没有什么珍贵礼物送给你。你已经选择了艺术道路作为发展方向，妈妈就说一些职业道路的感悟吧！

艺术这碗饭不好吃，你在学业优秀的情况下，依旧坚定选择这条孤独而艰难的路。妈妈在四年前已经跟你讲清道理，现在唯有祝福。

很多人说，艺术拼的是天赋，而我说，错，任何行业都是比拼天赋。体育难道不需要天赋？写作难道不需要天赋？甚至从医投资，无一领域不是天赋的比拼。你有没有艺术天赋这事我姑且不论，我想跟你谈的是如何把一位资质平平的人，塑造成天赋满级选手。

中国文化里有两个字非常重要，一个是“本”，一个是“一”。“本”后面跟的那个字往往是“真”——本真。守住本，就不离真。道家修炼的最高境界是真人。做真人有什么好处？庄子《大宗师》里说得很清楚，真人可以“不逆寡，不雄成，不谟士”“过而弗悔，当而不自得；登高不栗，入水不濡，入火不热”。解释下来就是真人听得进逆耳之言，真人不居功自傲，真人有平等心，真人不是不犯错，是犯错后不沉溺悔恨而是立足当下，一往无前。有所成而不自大，面临绝境不言放弃，罹患苦难而不煎熬。一个人守住本，竟然有这么多好处！基本人生面临的所有悲欣都可泰然受之。

如何守住你的本，保持你的真？从“一”入手。这个一，是惟精惟一，是一尘不染，是归一，是一心一意。“一”在中文里就是“元”，1月1日又叫元旦。中医有个词叫“固本培元”，你的本扎实，你的元神就强大。守本越久，元神越几近炉火纯青。写作也好，画画也好，各行各业，最终比拼的是元神。体育比赛表现最直接，第一与第二之间不是技术的较量，而是比拼谁的元神更强大。术有穷尽，神力无边。这个神，不是指怪力乱神，这个神是指你的意志力，你的心。

为什么有些初始很厉害的人，走着走着就迷失了，如昙花一现。因为他没有守住“本”，“一”就涣散了。比方说有名有钱以后不专注本业，演员在演艺上取得成就而后去拍了综艺，又去搞直播带货，还要投资酒吧饭店；体育明星为担心青春饭结束没有收入，就投资买了加密货币亏得一干二净……这个就是没有固本。你在本上下足功夫，就会领悟到“本自具足”，你一生都吃不尽用不完。竞技生涯结束了还能做教练，这都是本的延续，演员可以演到80岁，巴菲特90多岁了还能炒股。你对未来有担忧恐惧，说明你对诱惑拒绝得不够深，你对“一”守得不够透。

妈妈这一生面临无数诱惑，感觉自己既可以干这个也可以干那个，我不干都会有不同道上的人拉我入伙。我这一辈子说得最多的是“NO”。从编剧这个分支出去，做导演，做制片人的很多，我明白为什么——创作本身是非常艰辛的路，走着走着会穷途末路，于是就想另辟蹊径。殊不知《桃花源记》说得很清楚，幽曲之路只有一路前行，即使不辨方向也要埋头走下去，最终定会豁然开朗。山穷水尽的时候就沉潜下来学习拜师，妈妈为此读了两个学位，六年修整，打破两个自茧，迎接到我更强大的元神。向前的路定是孤独而苦累的，但见到光明的那一刻，一切坚守都值得。

你已经选择了绘画这条路，那就不要遇难而退。你只要退过一次，人生必定节节败退。你有足够天赋可以改文学，可以改心理学，可以改容易生存的路。但你改了一次，就开始偏离你的本真，你的元神就会慢慢离开你，你做任何事一到打硬仗的关口就会想放弃。

妈妈很欣赏一位教授，他叫张益唐。他应该是中国数学界几百年最集大成者，我欣赏他的不是他显世的成就，而是他一生守真。世间为他设置很多障碍，他半辈飘摇，坎坷难熬，但于他而言，所有世间的苦，都遇水不溺遇火不热，动不到他的本真，最终大器晚成。

妈妈希望你也一样：同真如而无尽，与日月而俱悬。有一天你达到那个境界，你就知道你来人间的意义——守本持一近乎道。

最后，祝我的好大儿得偿所望，无怨无悔！

作者是本地编剧、作家