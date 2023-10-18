纪赟：警惕以哈冲突外溢的威胁

趁着犹太民族四大节庆——住棚节的高潮之际，巴勒斯坦武装组织哈马斯突然对以色列发动大规模恐怖袭击，其中包括对一个音乐会中的年轻人无差别地大开杀戮并挟持绑架，造成多国平民伤亡与人员失踪。以色列国防军随即宣布进入战争状态，并对发起袭击的加沙地带展开大规模军事行动。

对此，李显龙总理在致以色列总理内坦亚胡的信中提到，任何借口都无法为杀害与绑架无辜平民的行为辩解。这是人道主义的基本判断，但以哈冲突后，我们却看到在很多社会都出现很难对此达成共识的现象。这不仅表现在各国政府对事件的表态千差万别，相互指责并各自站队的情况，已经不局限于阿拉伯国家，很多国家都将地缘政治的纷争，也带入对此事件的价值判断中。

以哈冲突不是一个局部事件，而是会随时产生连锁反应的火药桶。事发不久，就传出沙特阿拉伯要暂停同以色列关系正常化的外交努力。其他各国，即使是阿拉伯国家内部也反应不一。有些国家将之归因于“以色列对巴勒斯坦人民的攻击与侵略”，并为哈马斯的行径喝彩；另一些国家则不加区别地呼吁“双方”立即停火并“谴责针对任何一方平民的攻击”。从这些现象可以说，哈马斯发动袭击的部分目的已经达到。他们自己也能预料到以色列的反击以及自己很难在战争中取胜，但至少可以打断以色列与沙特的和平进程，并唤起周边反以的阿拉伯国家对抗以色列这个共同敌人。在哈马斯以及其他回教极端主义者看来，与以色列和平共存从来都不是一个选项。