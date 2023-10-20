刘燕婷：两国方案已死 一国成为现实

从政治现实的角度来看，在约旦河和地中海之间的巴勒斯坦地区，其实只存在一个国家，名字叫做以色列。哈马斯发动的“第三次大起义”，固然无法解决“两国方案”已死的现实，甚至可能让情况更糟，但国际这些年只会空谈“两国方案”，即便“两国方案”死亡的事实已如此明显。

10月7日，哈马斯发起“阿克萨洪水行动”，占领多处犹太定居点、掳走平民，以色列总理内坦亚胡随后宣布与哈马斯开战，是1973年赎罪日战争后，以巴首次进入战争状态。

从以色列的视角来看，哈马斯的闪击出人意料，舆论因此质疑以色列情报系统失灵，诸如“以色列九一一”“以色列珍珠港”的讨论更是铺天盖地；但从巴勒斯坦反抗运动的视角出发，这次袭击是“对以色列压迫的反击”，哈马斯虽只是反抗势力的一支，不能代表所有巴勒斯坦人，却毫无疑问是以巴冲突的重要行为者。因此，这起事件除了阿克萨洪水行动的代号，也被称作“第三次大起义”（Third Intifada），是继1987年第一次大起义、2000年第二次大起义后的新斗争。

尽管事件本身出乎意料，国际的反应却不令人意外：美国、伊朗各自对以色列与哈马斯表示了支持，包括沙特在内的阿拉伯国家口头“支持”了巴勒斯坦，同时出于对哈马斯的长年厌恶，谴责了“伤害平民的行为”。再看非中东地区的多数国家，立场偏向美国的表示“以色列有权自卫”“与以色列站在一起”；相对同情巴勒斯坦的，便与联合国一起呼吁“两国方案”（Two-State Solution）。