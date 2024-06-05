陈留俊：有罪特朗普 无缘二进宫

美国纽约曼哈顿地区法庭的陪审团5月30日裁定，前总统特朗普封口费案所涉34项罪名全部成立，法官默钦随后宣布，将于当地时间7月11日上午做出最终的量罪定刑。特朗普难堪至极，舆论一片哗然，美国尴尬难掩，世界震惊不已。不管大家如何讨论特朗普此人此事，美国宪法也没有否定他参选总统的资格，但特朗普恐怕已无缘二进宫——二度入主白宫，理由有五，略论如下。

司法程序将极大牵扯特朗普的竞选投入。被定罪后的特朗普大概率不会坐牢，因为年事已高，属非暴力犯罪，又是初犯，社会危险性不大，还可以缴纳高额保证金等；但在人身自由不受限的情况下，他要面临的结果不外乎上诉、缓刑、假释等，这其中几乎每一项都会消耗巨大的资源和精力。特朗普的资产原本就面临赔偿罚款等问题，现在还要支付大量律师费以保证他的团队能避开司法系统的纠错；而在竞选关键时刻，时间分配更为重要，对于年近八旬的老人来说，即使相对于拜登有些精力上的优势，恐怕也经不起不断要上法庭面对审判的消耗。在这情况下，他还有优势可言吗？

共和党内部的政治考量和政治献金来源都可能出现波折。特朗普被量罪定刑后的第四天，即7月15日，就是共和党全国代表大会，会上要确认特朗普作为共和党2024年总统候选人身份，如果他被判入狱，就连大会都参加不了。即使能顺利到会，罪犯身份已无法改变，共和党内的大佬们恐怕不得不考虑拥护一个罪犯做代表的政治风险，这涉及个人的前途，也是对一个老牌政党形象的巨大挑战，即使其中再多冤屈再多原因，也难以澄清。考虑到投资罪犯的巨大政治风险，那些原本是特朗普及共和党政治献金的提供者，也要三思他们的付出，毕竟政治难免交易属性，明知亏损的结果，还是会吓退很多人的。