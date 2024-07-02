陈留俊：竞选辩论电视直播的局限

2024年6月底世界各大媒体都很热闹，因为多个国家的政治领导人展开了各具特色的选举辩论，并利用视频方式对外直播，一时可谓盛况空前。最引人注目的当然是美国2024年总统竞选的两位候选人，在亚特兰大CNN总部的电视辩论。

当地时间27日晚9时，总统拜登与前总统特朗普展开史无前例的总统竞选现场辩论。由于时间比往年提前许多，也因为没有提词器、笔记本、幕僚及观众的参加，每个人一支笔、一张纸、一杯水和一个受控制的麦克风，就开始辩论，为大家提供所有严肃政治辩论的所有条件。这种安排几乎让大家忘了辩论内容和结果的重要性，也忘了这种安排更多是针对两人特性的迫不得已，而单纯去追崇这种政治辩论的形式。

客观地看，更精彩的政治辩论并不在27日的美国，而是在同时期的英国、法国，甚至还有伊朗。在前一天的26日晚，英国首相苏纳克与工党党魁斯塔默，展开了7月4日大选前的最后一次电视辩论；25日晚，法国总理阿塔尔、“国民联盟”主席巴尔代拉和“新人民阵线”的邦帕尔，也进行了约一个半小时的电视辩论，为的是在30日的国民议会选举；而此时的伊朗总统候选人已经过了五次电视辩论，最终有四人进入28日的第一轮总统选举过程。这些辩论要比美国的八旬老人辩论，更多剑拔弩张和针锋相对，也有比较多具体政策的证明与反诘。当然，可能主要是因为参与辩论的主角要年轻得多也聪明得多。