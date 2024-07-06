金建国：从美国大选辩论听民主的声音

民主国家选举领导人不是选道德楷模。民粹主义在美国盛行也是一种民意，这样的民意不能忽视，特朗普善于运用民意获取选票，有错吗？领导人只有代表民意，民众才有热情参与公共事务。民众与国家没有内在联系，导致不关心国家，最后结局是在国家危难时，民众不会为国家献身。

拜登和特朗普6月27日进行了第一场美国总统大选辩论，结果令舆论哗然。拜登表现得软弱无力，语无伦次，呆头呆脑，特朗普看起来比拜登更有活力，说话清楚。特朗普满嘴谎话，最惊悚的谎言是说拜登“鼓励俄罗斯”入侵乌克兰，但他精气神十足，足以在气势上压倒拜登。拜登也说谎话，但表达得拙劣。美国人民并不关心他们在辩论中各自的政策主张，因为他们的政策主张早已为人们所熟知，只求看看这两位老人是否还有足够能力服务国家。

民主的优越在于可以给民众提供了解竞选者的舞台，不管拜登和特朗普事先说得天花乱坠，电视直播可以让两人原形毕露。这场辩论坐实了事先大家对拜登身体状况无法履行下一个任期的担忧，也坐实了特朗普一贯撒谎骗人的品行。美国民众可以对未来的国家领导人评头论足，最后选出自己心中的领导人，但对许多人来说，结果或许无法如心所愿。

拜登和特朗普的辩论，让人看到民主与专制的区别在哪里。